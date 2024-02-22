Политолог Форманчук считает, что Украину ожидает организованное сопротивление мобилизации

Российские хакеры из группы RaHDit опубликовали личные данные работников территориальных центров комплектования, военкоматов Украины. В Интернете выложены адреса, паспортные данные, номера телефонов, электронные почтовые ящики и ссылки на страницы в соцсетях. Они заявили, что обнародовали данные сотрудников военкоматов для того, чтобы люди знали в лицо тех, кто отправляет на убой украинцев. По словам политолога Александра Форманчука, жители Незалежной видят, что сотрудники этих военкоматов в буквальном смысле ведут охоту за людьми. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что жители Украины живут в кризисном состоянии из-за событий на фронтах, со все более ощутимыми поражениями. Поэтому боевые действия перестали быть фактором объединения, консолидации общества и власти.

По мнению эксперта, все больше украинцев понимают, что их просто используют в качестве пушечного мяса.

Он пояснил, что власти Незалежной стараются избавить сотрудников военкоматов от репутации коррупционеров, однако получается это плохо. Поэтому от пассивного саботажа мобилизации украинцы начнут переходить к организованному сопротивлению призыву.