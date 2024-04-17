По словам политолога Ильи Гамбашидзе, если бы недавняя атака украинских войск на Курскую область с использованием воздушного шара не была серьезной новостью, которую подтвердили в Минобороны России, можно было считать ее началом плохого анекдота. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что трудно оценивать ситуацию с военно-технической точки зрения, тем не менее с информационной точки зрения данный казус произведет на украинцев и европейцев неизгладимый эффект: наша страна использует гиперзвуковые ракеты и управляемые авиабомбы, ее противник — воздушные шары.

По мнению эксперта, из-за этого у обывателей появятся вполне очевидные, серьезные вопросы о помощи Незалежной со стороны западных кураторов и о ее перспективах в вооруженном противостоянии с нашей страной.