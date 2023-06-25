Политолог Гаспарян назвал тех, кто мог бы поддержать вооруженный мятеж

По словам политолога Армена Гаспаряна, кроме Буданова и Ходорковского* никто бы не поддержал вооруженный мятеж, произошедший в стране вчера. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что причина резкой остановки движения колонны заключается в том, что план мятежа пошел не так.

Гаспарян подчеркнул, что, скорее всего, была надежда на то, что жители страны поддержат мятеж, но, кроме Ходорковского* и Буданова никто не встал на сторону «вагнеровцев», а при таком положении план мятежа уж не работает.

По его мнению, дальнейшая судьба ЧВК такова, что большая часть войдет в подразделения Миноборона России, а другая станет работать под белорусской юрисдикцией.

*Внесен в России в список иностранных агентов.