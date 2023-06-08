Политолог Гурьянова объяснила способы наказания отравителей жителей РФ алкоголем

После массового отравления алкогольными напитками марки «Мистер Сидр» в Самарской области всерьез заговорили о важности ужесточения наказания для предпринимателей, изготавливающих данный продукт. Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, какое наказание следует понести преступникам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, эти предприниматели зарабатывали деньги на горе чужих людей, получая при этом все блага.

Она подчеркнула, что следует таких преступников лишать не только свободы, но и всего состояния.

Гурьянова пояснила, что в настоящее время требуются кардинальные изменения законодательства с целью того, чтобы аналогичные случаи наказывались в пример другим.