Политолог Гурьянова объяснила способы наказания отравителей жителей РФ алкоголем
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После массового отравления алкогольными напитками марки «Мистер Сидр» в Самарской области всерьез заговорили о важности ужесточения наказания для предпринимателей, изготавливающих данный продукт. Политолог Аксинья Гурьянова рассказала, какое наказание следует понести преступникам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, эти предприниматели зарабатывали деньги на горе чужих людей, получая при этом все блага.
Она подчеркнула, что следует таких преступников лишать не только свободы, но и всего состояния.
Гурьянова пояснила, что в настоящее время требуются кардинальные изменения законодательства с целью того, чтобы аналогичные случаи наказывались в пример другим.