Политолог Гусев прокомментировал принцип размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии

Отечественное тактическое ядерное оружие может быть выведено с территории Белоруссии только после отказа Вашингтона и военного блока от деструктивной политики. По словам политолога Александра Гусева, условия для его вывода российского с территории Белоруссии не будут созданы в ближайшем будущем. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что вывод возможен только при понимании западными государствами, что наша страна является ядерной державой, и начнет переговоры.

По мнению эксперта, совместные обучения военнослужащих РФ и Белоруссии также закономерны, поскольку совсем рядом с Белоруссией дислоцируются учебные центры Запада, прежде всего Польши.