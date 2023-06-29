Политолог Гусев рассказал о ситуации в ЧВК «Вагнер»

По словам главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова, Евгений Пригожин не подчинился требованию Минобороны России, отказавшись подписать контракт с ведомством, в таком случае группа лишается финансирования. Политолог Александр Гусев пояснил, что подразделения ЧВК «Вагнер» выполняли серьезные задачи в ходе спецоперации. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что, несмотря на заслуги членов группы в СВО, у отдельных людей из ЧВК «Вагнер» сместилось сознание.

По мнению политолога, простым людям в группе было трудно разобраться во взаимоотношениях руководства с Министерством обороны РФ.