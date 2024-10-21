Политолог Карахов пояснил, почему отдых в Дубае может быть весьма опасен

По словам политолога Энеса Карахова, резкое падение стоимости туров в Дубай может свидетельствовать о вероятной угрозе обстрелов со стороны йеменских хуситов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что вооруженные группировки и Иран открыто угрожают нефтяным объектам в Персидском заливе.

По мнению эксперта, Арабские Эмираты, несмотря на инвестиции иностранцев, не предоставляют гражданства даже крупным бизнесменам, что не гарантирует защищенности находящихся там иностранцев в ситуации военного конфликта.

Он подчеркнул, что тем не менее парадоксальным образом Дубай стал прибежищем для многих граждан РФ, которые находятся в уголовном розыске в нашей стране.

Ранее сообщалось, что россиянам будет труднее добраться до ОАЭ из-за обстановки на Ближнем Востоке.