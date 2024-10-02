Россиянам будет труднее добраться до ОАЭ из-за обстановки на Ближнем Востоке

Получение визы к ОАЭ для россиян усложнится — туристы были предупреждены о продлении времени авиарейсов в эту популярную курортную страну в связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила Baza.

Конкретно время полета из Москвы до Дубая увеличится минимум на 2,5 часа. Таким образом, для того чтобы насладиться отдыхом на берегу Персидского залива, гражданам России придется лететь более восьми часов вместо прежних 5,5.

Кроме того, в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что рейсы из Москвы и Екатеринбурга будут осуществляться по альтернативным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Маршруты Москва — Дубай — Москва теперь будут включать промежуточную посадку для дозаправки, вероятно, в Душанбе.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing, летевший из Москвы в Калининград, вернулся обратно в Шереметьево.