В Вашингтоне считают, что поставленной Незалежной военной техники достаточно для контрнаступления, маловероятно, что аналогичные объемы помощи будут в 2024 году. Политолог Владимир Киреев рассказал, с чем связаны эти заявления. Об этом сообщает радио Sputnik.