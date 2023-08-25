Политолог Киреев заявил, что история с украинским контрнаступлением себя исчерпала
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В Вашингтоне считают, что поставленной Незалежной военной техники достаточно для контрнаступления, маловероятно, что аналогичные объемы помощи будут в 2024 году. Политолог Владимир Киреев рассказал, с чем связаны эти заявления. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, это открытое признание того, что ситуация себя исчерпала, поэтому дальше вкачивать в нее ресурсы бессмысленно.
Эксперт пояснил, что продолжение истории чревато риском ядерной войны.