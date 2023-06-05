Минобороны России сообщило, что вчера киевский режим начал наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин рассказал, какие политические последствия для Киева будет иметь провал наступательных операций. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это контрнаступление стало интернет-мемом, пиаром киевского режима, так как другого метода убеждения Запада в необходимости поставок оружия нет.

Эксперт отметил, что при этом Запад уже довольно устал от этой финансовой поддержки.

Колчин пояснил, что в случае провала контрнаступления жителей Украины ждет сильное потрясение, а поддержка киевского режима рухнет. Также и Запад прекратит свою поддержку, поскольку будет доказана бесперспективность всего.