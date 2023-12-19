По словам политолога Петра Колчина, вероятность того, что 2024 год станет самым тяжелым для украинской армии, высока. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что сложности будут в плане политической ситуации в логистике, оскудевших людских ресурсов, общего технического кризиса, охватывающим все структуры ВСУ.

По мнению эксперта, ни одного выхода из данной «ловушки» нет.

Он добавил, что Запад уже не готов предоставлять Незалежной серьезную поддержку, фронт держится условно. Поэтому в следующем году фронт рухнет, украинские войска будут дефрагментированы, нарушится структура командования, после чего киевский режим прекратит свое существование.