Ситуация на фронте в Донбассе накаляется. По словам политолога Петра Колчина, многое зависит от участия западных стран в этом конфликте. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что Вооруженные Силы РФ имеют преимущество над ВСУ на многих участках фронта и активно продвигаются вперед, нанося крупные удары по позициям украинских войск, которые испытывают дефицит боеприпасов, вооружения и снаряжения.

По мнению эксперта, тотальная мобилизация в Незалежной только отодвигает неизбежный крах украинской армии, унося при этом жизни многих украинцев.

Он отметил, что не сможет исправить ситуацию и смена военного руководства в Киеве, поскольку освобождение Авдеевки стало серьезным ударом для обороны украинских войск.