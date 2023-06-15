Политолог Коновалов назвал причины оправданий ВСУ

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, при условии дальнейшего бросания киевским режимом в бой резервов все закончится для них катастрофой. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее одно из западных СМИ сообщало, что киевские власти не желают, чтобы их торопили в контрнаступлении, поскольку это приведет к крупным неуспехам, которые разрушат западные надежды.

Коновалов пояснил, что такие заявления являются попыткой запутать ситуацию и создать видимость того, что наступление по сути еще и не начиналось.

Эксперт добавил, что то, что уже произошло, больше напоминает разведку боем. Однако все-таки это было настоящее наступление, и российские войска к этому были хорошо подготовлены. В свою очередь ВСУ получили хороший отпор, потому и стали оправдываться.

Он отметил, что вначале Зеленский сообщил о наступлении, а позже было молчание, поэтому сейчас Киев пытается запутать ситуацию.

Политолог подчеркнул, что Запад понимает, что ситуация аховая.