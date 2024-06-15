Одно из американских СМИ заявило, что качество подготовки украинских пилотов для управления F-16 оставляет желать лучшего. По словам политолога Ивана Коновалова, украинских летчиков явно недостаточно, западные страны рассчитывают на то, что принимать участие в боевых действиях в Незалежной станут их пилоты. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что, вероятнее всего, кураторы киевского режима доверят F-16 западным летчикам, которых можно считать наемниками, поскольку более-менее подготовленных украинских летчиков очень мало.

По мнению эксперта, при этом большой вопрос, много ли таких найдется. Так, найти достаточное число пилотов, готовых на командировку в один конец весьма сложно, потому то военные специалисты понимают, что происходит, и сколько уже наемников погибло, и как к наемникам относится украинское нацистское правительство, поэтому пушечным мясом они быть не хотят.