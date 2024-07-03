Один из финских наемников, воюющих на стороне Украины, заявил, что командиры украинских войск проявляют полный дилетантизм в таких вещах, как подготовка военных баз к ударам с воздуха. По словам политолога Ивана Коновалова, офицеры украинской армии не видят смысла воевать. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что основной момент на сегодняшний день связан с апатией. Украинские командиры утратили смысл выполнения боевых задач. Они хотят дожить до мирных переговоров, и их вообще не интересует четкое выполнение собственных функций.

По мнению военного эксперта, украинские военнослужащие сдаются в плен и рассказывают, что командиры выдвинули их на опорник, при этом сами там не присутствуют и ничего не говорят, и это является обычной историей.

Он отметил, что общее ощущение в украинской армии сейчас царит апатичное, в первую очередь среди младшего украинского офицерского состава.