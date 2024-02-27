Политолог Коновалов считает, что в американском докладе об армии РФ нет ключевого фактора

В Штатах опубликован подготовленный Сухопутными войсками 280-страничный свод данных о Вооруженных Силах РФ, их структуре, арсенале и тактике действий. По словам политолога Ивана Коновалова, при составлении доклада о российской армии Вашингтон не учитывает ключевой показатель. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Вооруженные Силы США внимательно наблюдают за развитием и строительством российской армии, так как в стратегии национальной безопасности США фактически утверждается, что Москва и Пекин являются их двумя основными врагами.

По мнению эксперта, американцы ведут количественный подсчет, не учитывая при этом моральный фактор, чрезвычайно сильный именно среди наших войск.

Он отметил, что именно моральный фактор является преимуществом нашей армии на поле боя.