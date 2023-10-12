По словам политолога Валерия Коровина, любая погода не в состоянии помочь Незалежной одержать победу в конфликте. Об этом сообщает Life.ru .

Он подчеркнул, что конфликт уже находится в финальной стадии.

По мнению эксперта, после завершения спецоперации случится чудесное выздоровление всех, кто на данный момент «болеет украинством и умирает за украинскую идею».

Он добавил, что российской армии одержать победу поможет не зима, как это сказал генсек НАТО, а последовательность Вооруженных Сил РФ, многовековая история героических побед.