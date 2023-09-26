Политолог Кошкин заявил о наличии прямой связи между разведполетами НАТО и ударами ВСУ по Крыму

Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала текущего года втрое нарастили количество разведывательных полетов в районе Крыма. По словам политолога Андрея Кошкина, имеется прямая связь между интенсивностью полетов натовской разведывательной авиации и интенсивностью ударов украинской армии по Крымскому полуострову. Об этом сообщает радио Sputnik.