Политолог Кошкин заявил о наличии прямой связи между разведполетами НАТО и ударами ВСУ по Крыму
Фото: [©Дмитрий Макеев/РИА Новости]
Вашингтон и его союзники по Североатлантическому альянсу с начала текущего года втрое нарастили количество разведывательных полетов в районе Крыма. По словам политолога Андрея Кошкина, имеется прямая связь между интенсивностью полетов натовской разведывательной авиации и интенсивностью ударов украинской армии по Крымскому полуострову. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что данные действия проводятся Штатами с целью корректировки стратегии и тактики украинских войск.
По мнению эксперта, Крым представляет для Штатов интерес с целью серьезно измотать российскую армию и нашу страну в целом.