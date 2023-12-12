По словам украинского президента Владимира Зеленского, численность сухопутных войск ВСУ составляет около 600 тыс. человек. По словам политолога Юрия Кота, при главкоме сухопутных войск Украины Воробьеве, до 2014 года, это была действительно армия, а сейчас это просто сборище бандитов. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что армию, которая пошла против своего народа, армией назвать нельзя.

По мнению эксперта, стоит помнить о том, что вооружение и бюджет украинской армии обеспечиваются по большей части из зарубежных источников, которые когда-то в любом случае иссякнут.