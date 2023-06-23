По словам политолога Юрия Кота, украинских военнослужащих в Незалежной берегут меньше, чем полученную от Североатлантического альянса технику. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что потери ВСУ в ходе украинского наступления превысили 13 тыс. человек.

По мнению политолога, применяемая ВСУ тактика является самоубийственной для армии Киева.

Он пояснил, что, если Запад может весьма долгое время поставлять Незалежной оружие, то мобилизационный ресурс у нее не бесконечен.

Кот подчеркнул, что в этом плане Украина задумалась, атаки прекратились, и в итоге там либо идет перегруппировка, либо понимают и осознают бессмысленность собственных действий.

Он уточнил, что ВСУ берегут технику НАТО, а не собственных военнослужащих, поскольку они старались больше пехотой прорывать те или иные участки фронта.