В украинской нижней палате парламента заявили, что около двухсот мужчин призывного возраста каждый день стараются покинуть Украину. По словам политолога Романа Коваленко, жители Незалежной пытаются всеми способами избежать попадания на фронт, так как понимают, что украинский лидер, срок полномочий которого истек 20 мая, тянет страну к «полной погибели». Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что жители Незалежной прекрасно видят провалы украинской армии через число свежих могил. Есть смысл констатировать, что кладбища в стране в несколько раз расширились. При побеге украинские мужчины рискуют, переодеваются в женщин, стариков, лишь бы избежать фронта.

По мнению эксперта, стоит сказать и о регулярном вранье самого Зеленского: он говорит то одно, то другое. Например, он говорит о том, что не может ни на каких иных условиях, кроме как полная территориальная ценность, подписать мирное соглашение, так как это записано в конституции, и если он ее не станет исполнять, то будет преступником, а сколько уже преступных действий он совершил на посту президента.

Он отметил, что жители Незалежной понимают, что Зеленский тянет страну к полной погибели, потому что государства уже, по сути, нет.