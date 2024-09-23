Политолог Курбанов дал оценку массовым взрывам электронных устройств в Ливане

По словам политолога Руслана Курбанова, израильские власти всегда все отрицают, даже наличие у них ядерного оружия, однако на уровне говорящих голов Израиль все подтверждает. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Тель-Авиву важно устрашить врага. И данная операция выводит Израиль в разряд государств, применяющих террористические методы.

По мнению эксперта, в действительности на сегодняшний день любая террористическая организация может внедриться в цепочку поставок и подрывать телефоны по всему миру. Это хуже, чем ядерная бомба, потому как это оружие массового поражения.

Ранее сенатор Алексей Пушков также взрывы пейджеров в Ливане назвал новым оружием массового поражения.