Сенатор Пушков: взрывы пейджеров в Ливане — это новое оружие массового поражения

По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, массовые взрывы пейджеров и раций на территории Ливана являются новым оружием в борьбе за уничтожение людей. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что на сегодняшний день создано и уже применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, базирующееся на принципах массового потребления.

Сенатор подчеркнул, что после пандемии это является новой главой в «войне против человека».

Ранее военный аналитик Хассан Джуни заявил, что взрывы в Ливане говорят о подготовке военной операции.