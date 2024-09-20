Сенатор Пушков: взрывы пейджеров в Ливане — это новое оружие массового поражения
Фото: [ru.freepik.com]
По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, массовые взрывы пейджеров и раций на территории Ливана являются новым оружием в борьбе за уничтожение людей. Об этом сообщили Argumenti.ru.
Он добавил, что на сегодняшний день создано и уже применяется новое оружие индивидуально-массового поражения, базирующееся на принципах массового потребления.
Сенатор подчеркнул, что после пандемии это является новой главой в «войне против человека».
Ранее военный аналитик Хассан Джуни заявил, что взрывы в Ливане говорят о подготовке военной операции.