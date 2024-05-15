Политолог Маркелов оценил вероятность применения Россией ядерного оружия в космосе

Палата представителей американского конгресса предлагает министру обороны Ллойду Остину отчитаться о вероятных последствиях применения ядерного оружия в космосе в связи с якобы вероятной угрозой со стороны Москвы. Политолог Сергей Маркелов рассказал, может ли Россия применить ядерное оружие в космосе и какие от этого могут быть последствия. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, со стороны нашей страны нет угрозы использования ядерного оружия, тем не менее отечественные технологии идут с опережением американских, что является их головной болью.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не впервые обсуждает российское космическое оружие на серьезном уровне. А американцы всегда начинают суетиться, если Москва их опережает, и чувствуют якобы угрозу.

По его мнению, ядерный взрыв в космосе не уничтожит всю планету. Отечественное оружие создано таким образом, что его можно будет направить на конкретный объект. Это максимально сверхтехнологичная история, ключевым условием которой является абсолютный контроль всей ситуации человеком.