Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул о подготовке нападения на Крымский мост. Политолог Сергей Маркелов рассказал, высока ли вероятность того, что украинским войскам удастся разрушить Крымский мост, и имеются ли у них ресурсы для этого. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, на сегодняшний день Крымский мост является одним из наиболее защищенных сооружений нашей страны, где используется всевозможное современное ПВО, а у Незалежной отсутствуют средства поражения, которые могли бы пробить эту оборону. Поэтому сама идея разрушения имеет вовсе не военный характер.

Эксперт подчеркнул, что под символические цели западные кураторы дадут больше средств. Такая попытка даст возможность им манипулировать новыми поставками вооружения со стороны Запада, лишь по данной причине им необходимы разговоры о разрушении моста.

По его мнению, отечественные системы ПВО не позволят допустить подобный исход. В техническом плане Крымский мост находится под весьма серьезной защитой, что осуществить удар надводными дронами уже не получится. Поэтому все их слова не больше, чем очередная манипуляция для западных союзников.