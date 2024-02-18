Политолог Маркелов пояснил, почему Сырский приказал ВСУ отступать из Авдеевки

Главком украинской армии Александр Сырский отдал приказ своим войскам отступать из Авдеевки. Политолог Сергей Маркелов рассказал, о чем свидетельствует отступление войск ВСУ под предводительством Сырского. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, главная причина в том, что Сырский умеет договариваться с украинским лидером.

Эксперт добавил, что при этом на данный момент трудно сказать, каким образом станет складываться ситуация в украинской армии под предводительством Сырского.

По его мнению, Сырскому необходимо было показать себя в качестве военачальника, а Авдеевка является для украинских войск символическим событием, поэтому он старается объективно оценивать ситуацию и действовать исходя из нее.