Политолог Маркелов пояснил причины сокрытия Вашингтоном данных об угрозе теракта в «Крокус Сити Холле»

По словам политолога Сергея Маркелова, западная разведка знала о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле» и не раз через госслужащих Штатов оповещала об этом, тем не менее Вашингтон специально не стал предоставлять полную информацию о будущей трагедии для того, чтобы она произошла. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что, информацию о готовящемся теракте первой могла получить не американская разведка, а израильские спецслужбы, которые работают лучше американцев.

По мнению эксперта, Вашингтон надеялся, что в Москве не поверят им и не станут готовиться к защите. Поэтому можно считать, что США причастны к случившемуся из-за сокрытия конкретных данных, потому что намеки делать не стоило.

Он подчеркнул, что это высшая степень цинизма. При этом сложно сказать однозначно, кому данная трагедия была более выгодна – Украине или США.