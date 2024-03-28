Политолог Маркелов пояснил вероятность военного конфликта Североатлантического альянса с Россией

Действия НАТО в Восточной Европе, в частности расширение авиабазы в Румынии, могут быть направлены на столкновение России и альянса. Политолог Сергей Маркелов рассказал, какова вероятность такого конфликта. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в политике 90% действий являются угрозами, намеками и предупреждениями, к ним же можно отнести и распространение Североатлантического альянса на Восток. Таким образом, сторона потенциально заявляет о вероятности начала вооруженного конфликта, а физически делает упреждающие действия для предотвращения столкновения

Эксперт добавил, что начало любого вооруженного конфликта является нерациональным решением, поэтому будут своего рода допуски, предположения, ожидания. Тем не менее с точки зрения накопления вдоль восточных границ нашей страны военного блока, возможность потенциального конфликта допустима.

По его мнению, ответом России на это являются встречные действия, что свидетельствует о том, что вероятность неосторожных действий, которые могут привести к началу конфликта, возрастает.