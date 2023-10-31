Политолог Маркелов рассказал, чем завершится третий этап войны Израиля против ХАМАС
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьей фазы военной операции против ХАМАС в секторе Газа, включающей расширение наземных операций на территории анклава. Политолог Сергей Маркелов рассказал, насколько данная операция станет успешной и когда придет конец палестино-израильскому противостоянию. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, первый этап заключался в том, что после атаки ХАМАС на Израиль армия последнего стала наносить авиаудары по военным объектам анклава в ограниченных рейдах. Примерно через 20 дней военные Израиля начали расширять свое присутствие в секторе Газа, нанеся более массированные удары.
Эксперт добавил, что третьим этапом может стать обещанная Тель-Авивом наземная операция в Газе. Причем острая фаза противостояния начнется в зимний период.
По его мнению, в течение более чем 70-летнего противостояния между арабами и израильтянами статус государства имеет только Израиль, а Палестина и сектор газа его не имеют, поэтому арабский мир хочет завершить процесс создания государства Палестина.
Политолог уточнил, что данная война станет иметь перманентный эффект, тем самым переходя то в горячую, то в холодную стадию, пока не начнутся переговоры коллективного запада и арабского мира.