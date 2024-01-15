Политолог Маркелов выразил сомнение в возможности войны между Россией и Североатлантическим альянсом
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Германия разрабатывает план военных действий между военным блоком и Россией летом следующего года. Предполагается, что местом столкновения сторон станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. По словам политолога Сергея Маркелова, на данный момент решение конфликтов посредством вооруженных действий применяется все чаще, тем не менее такой сценарий маловероятен. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что за громкими заявлениями в прессе о начале военных действий стоит попытка государства навязать собственную политику европейцам.
По мнению политолога, цель у этого одна - самим себя запугать. Поэтому сведения о вероятности скорого столкновения России и НАТО является всего лишь политическим ходом, поскольку военный блок Запада не сможет даже два дня продержаться против умеренной атаки российской армии.