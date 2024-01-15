Германия разрабатывает план военных действий между военным блоком и Россией летом следующего года. Предполагается, что местом столкновения сторон станет Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. По словам политолога Сергея Маркелова, на данный момент решение конфликтов посредством вооруженных действий применяется все чаще, тем не менее такой сценарий маловероятен. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что за громкими заявлениями в прессе о начале военных действий стоит попытка государства навязать собственную политику европейцам.

По мнению политолога, цель у этого одна - самим себя запугать. Поэтому сведения о вероятности скорого столкновения России и НАТО является всего лишь политическим ходом, поскольку военный блок Запада не сможет даже два дня продержаться против умеренной атаки российской армии.