Политолог Марков дал оценку поручению Путина пустить автомобили в Крым через новые регионы РФ
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На фоне значительных пробок на Крымском мосту и ограничения движения поездов в Республику Крым президент РФ Владимир Путин постановил рассмотреть поиски обходных путей проезда в Крым через новые регионы страны. Политолог Сергей Марков дал оценку инициативе российского лидера. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, на новых российских территориях важно обеспечение безопасности из-за киевского режима, руководство которого станет пытаться организовывать теракты.
Напомним, что президент дал распоряжение направить движение автомобилей в Республику Крым через Донецкую Народную республику, Запорожье и Мариуполь.