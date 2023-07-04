Политолог Марков дал оценку поручению Путина пустить автомобили в Крым через новые регионы РФ

На фоне значительных пробок на Крымском мосту и ограничения движения поездов в Республику Крым президент РФ Владимир Путин постановил рассмотреть поиски обходных путей проезда в Крым через новые регионы страны. Политолог Сергей Марков дал оценку инициативе российского лидера. Об этом сообщает Pravda.Ru.