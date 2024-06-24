Политолог Марков назвал лиц, стоящих за терактом в Дагестане

По словам политолога Сергея Маркова, киевский режим никакого отношения к теракту в Дагестане не имеет, это является делом рук представителей радикальных исламских движений. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что власти Незалежной активно поддерживают любые провокации и теракты в нашей стране, поэтому многие ошибочно полагают, что в случившемся имеется украинский след.

По мнению эксперта, проблема тут в том, что радикальный ислам проник в элиту Дагестана. Кроме того, один террорист связан с клубами ММА, пользующихся большой поддержкой властей и являющихся рассадниками экстремизма среди отечественных мусульман.

Он добавил, что в скрытых чатах в соцсетях, где террористы активно вели беседу о своих злых намерениях, ключевой целью было именно убийство священника, что в свою очередь связано с попыткой вызвать религиозную вражду между представителями разных конфессий и расшатать ситуацию в стране.