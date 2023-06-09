Одно из европейских изданий в статье выставило британскую армию откровенно слабой, предупредив, что при возникновении большого военного конфликта Европа не сможет рассчитывать на войска США. Парламент Великобритании предлагает начать наращивать производство боеприпасов, якобы чтобы чрез три года быть готовыми к вторжению Китая на Тайвань. Политолог Сергей Марков рассказал, как англичане готовятся к этому и смогут ли они в будущем противостоять Вооруженным Силам РФ. Об этом сообщает Общественная служба Новостей .

По его словам, украинский конфликт показал, что британская армия недостаточно подготовлена к современным войнам. Украинский конфликт показал, что к столкновению с равным по силе противником они просто не готовы, прежде всего у них страдает тактическая сторона.

Марков пояснил, что раньше казалось, что армия уходит в прошлое, но время показало, что армии будут все больше и больше использоваться для достижения внешнеполитических сил, и поэтому все это требует роста финансирования и изменений в подготовке.

Он отметил, что военная кампания на Украине на данный момент требует очень большого расхода боеприпасов, склады многих стран НАТО оказались расхищенными, и теперь требуется возобновление всех запасов. Соответственно, возникает вопрос о том, как сделать это более современным. Как раз этим и планирует заниматься армия Великобритании.

По мнению эксперта, британская армия сегодня воюет на стороне Украины, чтобы научиться воевать с Россией и вспомнить вековую давность, то есть подготовка к свержению президента, оккупация регионов и прочее.