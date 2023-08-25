Политолог Марков назвал тех, кто мог быть замешан в покушении на Пригожина

По словам политолога Сергея Маркова, удар по авиасудну, на борту которого мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вероятнее всего, нанесли украинские спецслужбы. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что это было своего рода подарком властям киевского режима ко Дню независимости Украины, который отмечается как раз сегодня.

По мнению эксперта, нахождение самого Пригожина на борту разбившегося самолета исключать нельзя.

Он добавил, что украинским спецслужбам удалось совершить покушение на него, поскольку Пригожин был лишен госохраны после известных событий в июне.