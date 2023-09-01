Один из американских журналистов сообщил, что Белый дом начнет полномасштабную войну с нашей страной в следующем году для удержания демократов у власти. Политолог Сергей Марков пояснил, возможен ли данный сценарий горячей войны между Россией и США. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, эта вероятность существует.

Марков отметил, что это вызывает страх, поскольку в настоящее время ситуация находится на грани.

По мнению эксперта, Вашингтон уже фактически ведет войну с Москвой на территории Незалежной.

Он добавил, что степень вовлеченности Штатов в украинский конфликт настолько высока, что все может реально завершиться «прямым боестолкновением двух ядерных держав».