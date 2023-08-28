Политолог Марков прокомментировал угрозу ВСУ захватить Токмак после взятия Работино

Украинская армия угрожает вырваться на простор и ускорить наступление. Политолог Сергей Марков дал оценку данному заявлению. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.

По его словам, взятие ВСУ большей части села Работино является стратегической задачей, поскольку открывает путь на Токмак.

Политолог пояснил, что они также могут идти и на Вербовое, в связи с чем оно тоже имеет значение.