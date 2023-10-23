Политолог Марков рассказал о последствиях наземной операции Израиля в Газе

По словам политолога Сергея Маркова, ЦАХАЛ будет вынужден провести наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС не станет выполнять требования израильской армии, прежде всего освободить заложников. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что в данном случае Израилю также необходимо освободить палестинских заложников. Однако это приведет к еще большей кровавой бане, чем сейчас.

По мнению эксперта, именно этим объясняется невозможность Израиля пойти на такие шаги, поэтому ракетные удары продолжатся, а также начнется атака с суши и моря.

Он отметил, что Израиль своими скорыми радикальными методами весьма быстро завершит конфликт.