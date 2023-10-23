Политолог Марков рассказал о последствиях наземной операции Израиля в Газе
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По словам политолога Сергея Маркова, ЦАХАЛ будет вынужден провести наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС не станет выполнять требования израильской армии, прежде всего освободить заложников. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что в данном случае Израилю также необходимо освободить палестинских заложников. Однако это приведет к еще большей кровавой бане, чем сейчас.
По мнению эксперта, именно этим объясняется невозможность Израиля пойти на такие шаги, поэтому ракетные удары продолжатся, а также начнется атака с суши и моря.
Он отметил, что Израиль своими скорыми радикальными методами весьма быстро завершит конфликт.