Политолог Марков считает, что израильская армия уничтожила весь военный флот и всю ПВО Сирии
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По словам политолога Сергея Маркова, израильские войска уничтожили весь военный флот и всю противовоздушную оборону Сирии. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что при этом противовоздушная оборона Сирии была сильной.
По мнению эксперта, таким образом, Сирия в военном отношении в итоге израильских ударов перешла на уровень ниже.
Ранее сообщалось, что Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии.