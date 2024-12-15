Политолог Марков считает, что израильская армия уничтожила весь военный флот и всю ПВО Сирии

По словам политолога Сергея Маркова, израильские войска уничтожили весь военный флот и всю противовоздушную оборону Сирии. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он уточнил, что при этом противовоздушная оборона Сирии была сильной.

По мнению эксперта, таким образом, Сирия в военном отношении в итоге израильских ударов перешла на уровень ниже.

Ранее сообщалось, что Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии.