Axios: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по Сирии

Глава Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни 13 декабря провел со своим израильским коллегой из Общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Роненом Баром неафишируемые публично переговоры по сложившейся за последнюю неделю ситуации в соседней Сирии, пишет со ссылкой на чиновников в Израиле издание Axios.

Отмечается, что собеседники сверили часы по позициям высшего руководства Израиля и Иордании по Сирии, а также возможное взаимодействие Тель-Авива и Аммана с вооруженной сирийской оппозицией, формирующей после свержения президента Башара Асада переходное правительство.

«Стороны также обсудили якобы поставки оружия из Ирана через Иорданию вооруженным группировкам на Западном берегу реки Иордан», — пишет издание.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Немецкий Bild и американский Bloomberg сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин лично принимал решение о необходимости предоставления экс-президенту и его семье убежища в РФ. Встреча Путина с Асадом не внесена в ближайший официальный график президента РФ.

Ранее президент Эрдоган заявил, что сирийские города Идлиб, Алеппо, Дамаск и Ракка станут частью Турции.