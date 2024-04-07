Политолог Марков считает, что Медведев «абстрактно» обвинил президента Франции в соучастии в теракте в «Крокусе»

По словам политолога Сергея Маркова, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев «абстрактно» обвинил французского лидера Эммануэля Макрона в соучастии в теракте, произошедшем в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что для конкретного предъявления обвинения у Москвы на данный момент недостаточно простых фактов, а сложных – много.

Напомним, что вчера Дмитрий Медведев назвал Макрона одним из спонсоров теракта в «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта, в результате которого погибли почти 150 человек и более 300 человек пострадали.