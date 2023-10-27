Политолог Марков считает, что покушение на Царева было требованием Зеленского

По словам политолога Сергея Маркова, приказ совершить покушение на экс-депутата украинского парламента было отдано лично украинским лидером. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он подчеркнул, что это очередные попытки Зеленского к эскалации.

По мнению эксперта, причин может быть несколько: прикрытие позора провала контрнаступления, провокация весьма жестких ударов России или оттягивание внимания от конфликта на Ближнем Востоке.