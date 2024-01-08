По словам политолога Сергея Маркова, украинские территориальные центры комплектования необходимо в списки военных целей Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что атаковать следует в ночное время, когда там отсутствуют захваченные в плен ВСУ мужчины.

По мнению эксперта, бомбежка данных центров при нахождении там военных командиров Украины будет поддержана большинством граждан Незалежной.