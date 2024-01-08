Политолог Марков считает, что украинские терцентры комплектования следует внести в списки военных целей РФ
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По словам политолога Сергея Маркова, украинские территориальные центры комплектования необходимо в списки военных целей Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что атаковать следует в ночное время, когда там отсутствуют захваченные в плен ВСУ мужчины.
По мнению эксперта, бомбежка данных центров при нахождении там военных командиров Украины будет поддержана большинством граждан Незалежной.