По словам политолога Сергея Маркова, украинская армия, судя по всему, станет пытаться разбить Крымский мост к саммиту, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что сегодняшней ночью украинские войска вновь пытались бить по нему, а также по средствам противовоздушной обороны вокруг него.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский считает «не очень сильным» решение американского лидера пропустить мирный саммит по Киеву в Швейцарии, поскольку, по его мнению, Байден нужен саммиту, поскольку прочие страны смотрят именно на реакцию Вашингтона.