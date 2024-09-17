По словам политолога Сергея Маркова, украинская военная разведка атаковала российскую базу в Сирии под Алеппо. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что военная разведка Незалежной находится под управлением разведывательного управления Минобороны США.

По мнению эксперта, таким образом, этот конфликт расползается на разные страны по инициативе Вашингтона.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Украина устроит геноцид в приграничье с РФ с участием террористов из Сирии.