Политолог Марков заявил, что за терактом на Крымском мосту стоят США и Великобритания

По словам политолога Сергея Маркова, новый теракт на Крымском мосту был спланирован Вашингтоном и Лондоном. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он подчеркнул, что ущерб от него примерно такой же, как и осенью 2022 года, когда был подорван грузовой автомобиль.

По мнению эксперта, ремонт моста будет длиться не один месяц.

Эксперт отметил, что на совершенный теракт следует дать самую жесткую реакцию, то есть нанести удар по центрам принятия решений киевского режима.