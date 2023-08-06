Политолог Марков заявил об анонсе на украинском телевидении предстоящей мощной атаки дронов на Москву

По словам политолога Сергея Маркова, на телевидении Незалежной идет политический анонс якобы мощной атаки беспилотников на столицу РФ 24 августа. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.

Он отметил, что в этот день отмечается День независимости Украины.

По мнению эксперта, киевский режим может атаковать дронами и накануне предполагаемой даты с целью неожиданности.