Политолог Марков заявил об анонсе на украинском телевидении предстоящей мощной атаки дронов на Москву
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
По словам политолога Сергея Маркова, на телевидении Незалежной идет политический анонс якобы мощной атаки беспилотников на столицу РФ 24 августа. Об этом сообщают Argumenti.ru со ссылкой на аккаунт эксперта в одной из соцсетей.
Он отметил, что в этот день отмечается День независимости Украины.
По мнению эксперта, киевский режим может атаковать дронами и накануне предполагаемой даты с целью неожиданности.