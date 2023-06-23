Политолог Мендкович объяснил причины отказа Израиля от поставок оружия Киеву

У Израиля появились причины для тревоги на фоне появления у границ государства оружия, поставляемого Западом Киеву. Однако Тель-Авив не отправляет продукцию военного назначения Незалежной. Политолог Никита Мендкович рассказал, почему Израиль отказывается от поставок Украине оружия и есть ли вероятность изменения ситуации. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, Тель-Авив некоторое время поддерживал режим Зеленского. Однако Израиль осознал неправильность своего решения и стремится к нормализации отношений с Россией.

Он пояснил, что на такую позицию Израиля мог оказать влияние сильный неонацизм на Украине, к тому же там присутствует антисемитизм и примеры поведения гитлеровцев. Также власти Израиля понимают, что поставляемое им оружие могут применить против их самих.

Эксперт отметил, что с объективной точки зрения Тель-Авив озабочен массовым воровством оружия и его вывозом в другие государства, прежде всего в Иран.

Мендкович добавил, что при настаивании США Израиль все-таки может возобновить поставки оружия Киеву, тем не менее в настоящее время израильские власти стараются соблюдать нейтральную политику в отношениях с Вашингтоном и с Москвой, но не контактировать с Киевом.