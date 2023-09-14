Политолог Мезюхо дал оценку возможной революции на Украине

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что Владимир Зеленский установил диктатуру в Незалежной, а уже зимой может стартовать революция. Политолог Иван Мезюхо дал оценку прогнозу. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, это уже очевидно, поскольку гражданская война в стране длится уже девять с лишним лет, и при продолжении военных действий общество будет продолжать раскалываться, а именно на это как раз и направлена политика киевского режима.

Эксперт добавил, что в конечном итоге правление Зеленского приведет страну к исчезновению с карты мира.