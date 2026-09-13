Никакой чертовщины: поисковики назвали реальные версии пропажи Усольцевых

Исчезновение семьи Усольцевых почти год назад в лесу в Красноярском крае не связано с мистикой. Однако до сих пор неизвестно, что с ними произошло. Об этом РИА Новости заявили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Вокруг исчезновения красноярской семьи за почти год образовалось множество версий. Спецслужбы и поисковики в первую очередь рассматривают естественный фактор: люди могли банально заблудиться в труднопроходимой местности, столкнуться с агрессивным диким зверем или попасть в ловушку из-за резкого ухудшения погоды и травм. Параллельно звучали и версии криминального характера — от нападения посторонних лиц и нелегальных добытчиков ресурсов до возможной инсценировки исчезновения или скрытого внутреннего конфликта, привевшего к трагедии. Позже люди стали полагать, что в столь загадочном деле могла скрываться и мистика: слишком многое не находило логики в истории.

Однако в центре помощи подчеркнули, что никакой мистики в деле нет, хотя обстоятельства так и не выяснены.

«Никакой мистической подоплеки в ситуации нет: все укладывается в рамки реальных жизненных обстоятельств. Вопрос о том, что могло произойти, по-прежнему остается открытым», — сказали в центре.

Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их малолетняя дочь — пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись. С ними была собака породы корги. Последние масштабные поиски проводились в июне 2026 года. Следствие считает приоритетной версию несчастного случая, но не исключает и криминальной.

Ранее сообщалось, что новая версия исчезновения от жителей Красноярского края указала на Камень желаний.