Член национального батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что Незалежная исчезнет, если все ее граждане не станут принимать участия в конфликте. По словам политолога Ивана Мезюхо, в среде украинских нацистов царят пораженческие настроения. Об этом сообщает радио Sputnik.