Политолог Мезюхо считает, что даже наиболее отпетые украинские нацисты меняют риторику
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Член национального батальона ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка заявил, что Незалежная исчезнет, если все ее граждане не станут принимать участия в конфликте. По словам политолога Ивана Мезюхо, в среде украинских нацистов царят пораженческие настроения. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что подобное откровение нацистов не является первым.
По мнению эксперта, данную риторику можно считать пораженческой.
Он подчеркнул, что в будущем таких откровений будет еще больше.